Экс-министр здравоохранения Омской области обнаружен мертвым

Фото: vk.com/Министерство здравоохранения Омской области

Бывшего министра здравоохранения Омской области Юрия Ерофеева обнаружили мертвым. В настоящее время проводится проверка обстоятельств его гибели.

Тело чиновника нашли в лесу недалеко от села Соляного Черлакского района, передает РИА Новости. Известно, что ему было 56 лет.

Сообщается, что Юрий Ерофеев занимал должность главы министерства здравоохранения Омской области с 2008 по 2012 год.

Ранее российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жену нашли мертвыми в Цхинвале. Причиной их смерти эксперты назвали отравления угарным газом.