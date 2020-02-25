Труп нашли в чане с водой в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Труп был найден в здании в центре Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что тело одного из рабочих было обнаружено в понедельник, 24 февраля. По информации источника, труп находился в ремонтируемом доме в Бригадирском переулке.

"Труп 38-летнего приезжего из Рязанской области обнаружил прораб. Тело находилось в чане с водой", – рассказал источник.

Он добавил, что на теле погибшего не было следов насильственной смерти. Для установления причин случившегося покойного доставили в морг. Также известно, что в расследовании принимают участие следователи.

Ранее тело мужчины нашли в московском театре "Практика". Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.