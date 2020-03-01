СК начал проверку после смерти молодой супружеской пары в Москве

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины и женщины, тела которых нашли в квартире на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Тела супругов 1986 и 1987 годов рождения обнаружили в жилом доме по Большой Филевской улице. Признаков насильственной смерти не выявлено.

В феврале пожилого мужчину нашли мертвым в высотке на Котельнической набережной. С заявлением о трупном запахе в полицию обратилась консьерж дома.

По предварительным данным, пенсионер был мертв три недели. Следов насильственной смерти или нарушения обстановки в квартире не выявили.

В центре Москвы обнаружен труп 38-летнего приезжего из Рязанской области. Тело без признаков насильственной смерти находилось в чане с водой.