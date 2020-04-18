В центре Москвы произошло разбойное нападение на курьера

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичным полицейским удалось задержать мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на курьера в центре города. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу главка МВД России по Москве.

Так, заявитель сообщил, что доставил заказ – баллон с пищевой закисью азота – к одному из домов по улице Долгоруковская. Через некоторое время к нему вышел мужчина.

"После того как заявитель открыл багажник автомобиля, где находился товар, незнакомец, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, похитил вышеуказанный баллон и ушел в неизвестном направлении", – рассказали в МВД.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий мужчина.

При проведении в его квартире обыска сотрудники полиции нашли похищенный баллон. Кроме того, был обнаружен травматический пистолет, который оказался зарегистрирован на проживающего вместе со злоумышленником человека.

"По его словам, задержанный самовольно взял хранившийся в тумбочке травматический пистолет и совершил противоправное деяние", – подчеркнули в МВД.

В ведомстве дополнили, что по факту случившегося открыто уголовное дело по статье 162 УК РФ "Разбой". Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее подозреваемых в разбойном нападении на офис задержали в Подмосковье. Сообщалось, что злоумышленники заставили предпринимателя перевести на их счет 30 тысяч рублей.