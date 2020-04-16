Подозреваемых в разбойном нападении на офис задержали в Подмосковье

06:23
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Подмосковье сотрудникам полиции удалось задержать двоих подозреваемых в разбойном нападении на офис. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.
По информации полицейских, нападение произошло в одном из офисов в селе Юдине Одинцовского городского округа.
"Злоумышленники <...>, угрожая руководителю фирмы ножом и предметом, визуально схожим с пистолетом, потребовали отдать денежные средства", – рассказали в МВД.
После того как у мужчины не оказалось наличных денег, преступники потребовали перевести с карты потерпевшего на их счет 30 тысяч рублей. Затем злоумышленники скрылись.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 40-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа и 65-летнего иностранного гражданина. В ходе обыска в квартире, где находились подозреваемые, сотрудники МВД нашли травматический пистолет.
"В отношении задержанных следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ ("Разбой")", – добавили в ведомстве.
Уточняется, что подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее двоих приезжих задержали по подозрению в нападении на таксиста в Москве. Инцидент случился в районе Павелецкой площади.
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