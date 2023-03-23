В ГД сообщили, что закон о цифровом рубле заработает до конца текущей весны

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Госдума планирует принять закон о цифровом рубле уже в апреле текущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

"Он (закон. – Прим. ред.) сейчас <...> готовится ко второму чтению. Уверен, что мы его в апреле примем. Ну и, соответственно, в мае он начнет действовать", – сказал Аксаков в ходе Российского форума финансового рынка.

По мнению парламентария, принятие документа простимулирует эмиссию цифровых финансовых активов в РФ. В этой связи он упомянул и законопроект о майнинге, отметив, что депутаты могут приступить к его рассмотрению уже в следующем месяце.

"Мы быстро его рассмотрим, поскольку уже практически подготовлены меры ответственности, в том числе и уголовной ответственности, за незаконные операции с криптовалютой", – добавил Аксаков.

В то же время он заметил, что в целом подход законодателей к криптовалюте остается прежним и заключается в том, что майнинг никто не запрещает, то же касается и операций, но проводить их можно только за пределами России. При этом криптовалюту, скорее всего, все равно будут учитывать в отечественных информсистемах.

16 марта Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, предусматривающих введение в оборот третьей формы российской валюты – цифрового рубля. Так, его эмиссией будет заниматься Центробанк, он же станет оператором платформы, на базе которой будет осуществлять оборот средств. Кроме того, на регулятор возложат ответственность за сохранность этой валюты и за учет данных об операциях с ней.



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