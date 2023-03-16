Госдума в первом чтении приняла законопроекты о цифровом рубле

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Думские депутаты в первом чтении приняли пакет законопроектов, который предлагает изменения в законодательство в связи с внедрением цифрового рубля. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

Группа депутатов и сенаторов внесла данный проект в рамках реализации стратегии развития национальной платежной системы на 2021–2023 годы, которую утвердил Центробанк. По словам главы комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, внедрение цифрового рубля поможет повысить доступность, скорость и удобство расчетов при одновременном снижении издержек.

Так, первый проект предполагает изменения в области определения правового статуса и правил использования цифрового рубля. Подразумеваются и правила оборота этой валюты в РФ и других странах. Цифровой рубль, согласно документу, является валютой России. За Центробанком будет закрепляться статус оператора платформы, также на него возлагаются полномочия в области обеспечения функционирования подобной площадки.

Банк России будет ответственен за сохранность этой валюты и за учет данных об операциях с ней. Документ также предполагает особенности взыскания цифровых рублей.

Вторым законопроектом подразумевается внесение изменений в Гражданский кодекс. Согласно документу, цифровой рубль считается безналичным денежным средством. В связи с этим изменения в кодексе будут регулировать вопросы, которые касаются заключения и расторжения договора цифрового счета (кошелька) и осуществления операций по нему. Отмечается, что права по договору этого счета нельзя использовать как залог, однако их можно завещать по усмотрению человека.



Между тем директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова отметила, что финансовая система РФ может столкнуться с рисками в случае легализации криптовалют. Вместе с этим ЦБ допускает применение подобного платежного средства для международных транзакций.

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