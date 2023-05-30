В Сбербанке заявили, что 13 млн человек используют криптовалюту в РФ

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Около 13 миллионов человек пользуются криптовалютой на территории России, рассказал зампред правления Сбербанка Анатолий Попов во время конференции "Финансы будущего: вызовы и возможности".

По его словам, дневной оборот этой валюты составляет более 10 миллиардов рублей.

"У нас есть одно серьезное ограничение – невозможно приобрести криптоинструменты за безнал. Для этого надо топать в обменник, приносить наличку, что в нашем безналичном обществе, где уже 73% расчетов происходит с использованием безналичных инструментов, выглядит как архаизм", – цитирует Попова РИА Новости.

Зампред правления кредитной организации добавил, что порядка 20 тысяч криптовалютных кошельков каждый день проводят транзакции.

Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что Федеральную налоговую службу (ФНС) могут назначить регулятором сферы криптовалют в РФ. По его словам, при этом исходе она станет входным окном для участников рынка.