Депутат Аксаков посчитал недостаточным лимит в 20 банковских карт на одного человека

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Лимит на выдачу банковских карт в размере 20 штук на одного человека необходимо ужесточить, уверен председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом он рассказал в беседе с Агентством "Москва".



"Они (ЦБ РФ. – Прим. ред.) предлагают выдать не более 20 карт, а в одном банке – 5. Я вообще считал, что всего 5 карт достаточно. Я тоже пользуюсь платежными картами. У меня их 3, и то иногда возникает путаница", – прокомментировал он.

Парламентарий уверен, что это не поможет снизить число мошенничеств. Пока эксперты договорились остановиться на лимите в 20 карт, но если этих ограничений будет недостаточно, то и это число может быть сокращено, допустил Аксаков. При этом депутат считает, что ограничение должно учитывать как дебетовые карты, так и кредитные карты в совокупности.

Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о дополнительном ограничении количества и срока действия банковских карт, в том числе выдаваемых иностранным гражданам.

Президент также подписал закон о введении обязательного "периода охлаждения", то есть паузы между оформлением и получением займа, по потребительским кредитам. Это необходимо для борьбы с мошенничеством.

По новым правилам банки обязаны установить такой период на срок минимум в 4 часа для сумм от 50 до 200 тысяч рублей и минимум 48 часов – для сумм свыше.

