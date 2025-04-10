Мошенники инсценировали похищение ребенка и требовали 3 млн рублей у родителей

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Мошенники обманули 11-летнего мальчика и потребовали выкуп в размере 3 миллионов рублей у его родителей. Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Неизвестные позвонили ребенку, представившись сотрудниками Роскомнадзора, и заявили, что его родители якобы помогают преступникам. Аферисты пригрозили, что взрослых посадят в тюрьму, а мальчика отправят в детский дом, если он не выполнит их указания.

Испуганный ребенок обыскал квартиру, но ничего не нашел. Затем мошенники велели ему сесть в такси и поехать к якобы своей "сотруднице". На улице Матроса Железняка мальчика встретила пожилая женщина, которая сама стала жертвой обмана, и привела его в свою квартиру. Позже ребенка нашли настоящие правоохранители.

Тем временем родителям мальчика звонили неизвестные и требовали 3 миллиона рублей, утверждая, что сын похищен. Злоумышленники присылали фотографии ребенка в подтверждение своих слов.

Сейчас мальчик вернулся к родителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Обстоятельства происшествия проверяет Чертановская межрайонная прокуратура.

Ранее сообщалось, что 75-летняя москвичка потеряла 22 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Аферист убедил пенсионерку вложить 2,5 миллиона рублей в "инвестиционный портфель" для игры на бирже. В итоге женщина продала квартиру и дом, чтобы перевести злоумышленникам крупную сумму.