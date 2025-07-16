Приложение велопроката "МосПрокат" временно недоступно в App Store

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Приложение столичного велопроката "МосПрокат" временно пропало из App Store, передает "Велобайк" в своем телеграм-канале.

Специалисты уже приступили к решению проблемы. Пользователям, у которых установлено приложение проката, рекомендовали не удалять его и отключить на iPhone функцию "Сгружать неиспользуемые", чтобы "МосПрокат" не был удален автоматически. Для этого необходимо перейти в настройки смартфона, выбрать раздел "App Store" и выключить соответствующую опцию.

Остальным посоветовали воспользоваться веб-версией сервиса. Тем временем пользователи со смартфонами на базе Android могут использовать приложение "Велобайк".

Ранее сообщалось, что приложение "Авито" перестало быть доступно для скачивания в App Store. В связи с этим в компании призывали не удалять установленное приложение с iPhone. В иных случаях компания рекомендовала пользоваться сервисом через мобильный браузер.