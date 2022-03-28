Итальянская компания отказалась платить за российский газ в рублях

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Итальянская компания Eni отказалась платить за поставки российского газа в рублях. Об этом заявил глава компании Клаудио Дескальци.
По его словам, такую оплату невозможно будет осуществить, так как у Италии нет рублей. Кроме того, как отметил Дескальци, оплата за газ, согласно контракту, должна осуществляться в евро.
"Вы не можете поменять это в одностороннем порядке. Для такого изменения должно быть соглашение. <...> Да, сейчас газ из России поступает в Италию через территорию Украины. Но мы не уверены насчет поставок в будущем, если честно", – цитирует Дескальци ТАСС.
Глава Eni выразил мнение, что альтернативной российскому газу могут стать поставки из Африки. По его словам, континенту нужно развиваться, а Италии необходим газ.
Дескальци также добавил, что компания уже объявила о выходе из совместного с РФ проекта "Голубой поток", а проекты с "Роснефтью" заморожены с 2014 года.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет принимать оплату по газовым контрактам с недружественными странами только в рублях. Он пояснил, что в соответствующих расчетах планируется отказаться от валют всех скомпрометировавших себя стран.
Глава японского Минфина Сюнъити Судзуки в ответ на принятое решение сказал, что власти Японии пока не имеют понимания, каким образом будет осуществляться оплата российского газа в рублях. Он отметил, что данный вопрос обсуждается с имеющими к этому отношение ведомствами.
Президент Сербии Александр Вучич считает, что данное решение Путина повлечет множество проблем для республики. Он отметил, что некоторые считают данное решение Владимира Путина гениальным в контексте геополитики и организации противостояния доллару вместе с юанем, однако сам президент Сербии усомнился в его эффективности и целесообразности.
Премьер-министр Словении Янез Янша также заявил, что в Европе не будут платить за российский газ в рублях. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС не позволит оплачивать российский газ рублями. По ее словам, это решение Путина является попыткой обойти санкции, чего не позволит сделать ЕС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на заявления Запада отметил, что "Газпром" должен будет осуществить контакты и разработать прозрачную, понятную систему, как можно осуществлять оплату рублями технически и логистически.
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