Минфин Германии рекомендовал компаниям не платить за газ российскими рублями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер рекомендовал немецким компаниям не расплачиваться за поставки газа из РФ рублями, как того требует Москва. В интервью телеканалу Die Welt он заявил, что подобные действия могут укрепить российскую валюту и позиции Кремля.
"Мой совет: мы не должны принимать условия Путина, мы должны следовать контрактам в том виде, в котором они были заключены", – подчеркнул Линднер.
При этом он отметил, что окончательное решение остается за коммерческими компаниями, которые получают российский газ и продают его потребителям в ФРГ.
Аналогичную точку зрения высказал представитель министерства по делам экономики и защиты климата Германии. Он заявил, что речь идет о "частном правовом вопросе", а большинство газовых контрактов предусматривают оплату в долларах или евро, и стороны обязаны соблюдать договор.
23 марта стало известно о решении президента РФ перевести оплату по газовым контрактам с Россией в рубли. Владимир Путин отметил, что это коснется недружественных России стран.
После данного объявления руководители ряда стран выступили с критикой такого решения. В частности, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз не позволит оплачивать российский газ рублями, поскольку это является попыткой обойти антироссийские санкции.
Между тем правительство Германии рассчитывает к середине 2022 года в два раза снизить импорт российской нефти. Отмечается, что необходимые для этого меры будут приняты в кратчайшее время и начнут действовать в ближайшие недели и месяцы.
В Кремле уточнили, кого касается поручение президента принимать оплату за газ в рублях
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