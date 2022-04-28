Путин поблагодарил Эрдогана за организацию обмена Ярошенко на Рида в аэропорту Анкары

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Владимир Путин выразил признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за содействие в реализации обмена в аэропорту Анкары российского летчика Константина Ярошенко на американского гражданина Тревора Рида, сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, в ходе телефонного разговора двух лидеров обсуждались гуманитарные аспекты ситуации в Донбассе и на Украине, а также было условлено о дальнейших контактах.

Об обмене осужденного в РФ американского гражданина Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ярошенко в 2011 году был приговорен в США к 20 годам лишения свободы по обвинению в транспортировке кокаина. Он отрицал свою вину и заявлял, что его дело полностью сфабриковано. В Штаты летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

30 июля 2020 года Рида приговорили к 9 годам колонии за применение насилия к московским полицейским. Инцидент произошел, когда они везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Семья Рида посчитала доказательства по делу сфабрикованными.