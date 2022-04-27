В СФ выразили надежду на возвращение других россиян вслед за Ярошенко

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Обмен осужденного в РФ американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко внушает надежду, что другие удерживаемые в США россияне также смогут вернуться на родину, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.

"Возможно, действительно пробита пробка, которую сами американцы организовали. И не только Виктора Бута, но и других граждан России, кого США выкрали с нарушением всех международных норм, мы сможем вернуть на Родину", – цитирует его РИА Новости.

Климов выразил надежду, что обмен Ярошенко станет первой ласточкой в деле возвращения россиян на родину.

Об обмене осужденного в РФ американского гражданина Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Адвокат Ярошенко Алексей Тарасов назвал обмен пасхальным чудом. Защита Рида также положительно оценила решение данного вопроса. Адвокат Сергей Никитенков заявил, что этого удалось достичь благодаря положительному результату обсуждений между странами.

Ярошенко в 2011 году был приговорен в США к 20 годам лишения свободы по обвинению в транспортировке кокаина. Он отрицал свою вину и заявлял, что его дело полностью сфабриковано. В Штаты летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.