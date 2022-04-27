Адвокат Ярошенко прокомментировал его обмен на американского студента

Адвокат российского летчика Константина Ярошенко Алексей Тарасов прокомментировал его обмен на осужденного в РФ американского студента Тревора Рида.

"Я бы назвал это пасхальным чудом. То, что Ярошенко на свободе после 12 лет заключения, – это чудо", – сказал Тарасов.

По словам адвоката, обмен не стал неожиданностью, поскольку данный вопрос прорабатывался долгое время. Тарасов добавил, что поддерживал контакт с Ярошенко на протяжении всего процесса, пока тот не сел в самолет, направлявшийся в Россию.

"Не было никакой уверенности, что это произойдет. Однако он (Ярошенко. – Прим. ред.) относился к этому с осторожным оптимизмом", – добавил адвокат.

Об обмене осужденного в РФ американского гражданина Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Защита Рида положительно оценила его обмен. Адвокат Сергей Никитенков заявил, что этого удалось достичь благодаря положительному результату обсуждений между странами.

Ярошенко в 2011 году был приговорен в США к 20 годам лишения свободы по обвинению в транспортировке кокаина. Он отрицал свою вину и заявлял, что его дело полностью сфабриковано. В Штаты летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

30 июля 2020 года Рида приговорили к 9 годам колонии за применение насилия к московским полицейским. Инцидент произошел, когда они везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Семья Рида посчитала доказательства по делу сфабрикованными.