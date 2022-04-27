Ярошенко прокомментировал свое заключение в тюрьме США

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

Российский летчик Константин Ярошенко прокомментировал свое заключение в американской тюрьме. Кадры опубликовала журналистка Ольга Скабеева в своем телеграм-канале.

"12 лет ни за что! Наручники, вот такая скоба, цепь закрывается. Руки никуда не двигаются. Говорю: "Ну, отпусти, мне больно", – сказал Ярошенко.

Об обмене осужденного в РФ американского гражданина Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Адвокат Ярошенко Алексей Тарасов назвал обмен пасхальным чудом. Защита Рида также положительно оценила решение данного вопроса. Адвокат Сергей Никитенков заявил, что этого удалось достичь благодаря положительному результату обсуждений между странами.

Ярошенко в 2011 году был приговорен в США к 20 годам лишения свободы по обвинению в транспортировке кокаина. Он отрицал свою вину и заявлял, что его дело полностью сфабриковано. В Штаты летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

30 июля 2020 года Рида приговорили к 9 годам колонии за применение насилия к московским полицейским. Инцидент произошел, когда они везли американца в отделение после того, как он в состоянии тяжелого опьянения поругался на улице с двумя женщинами. Семья Рида посчитала доказательства по делу сфабрикованными.

