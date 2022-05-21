Германия и Италия разрешили компаниям открывать рублевые счета для оплаты газа из РФ – СМИ

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Власти Германии и Италии заявили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях для покупки российского газа, сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на источники.

Согласно источникам агентства, немецким импортерам газа разрешено открывать счета в рублях для оплаты за российский газ без нарушения санкции. Кроме того, правительство Италии консультировалось с Европейской комиссией для разъяснений, как законно покупать российский газ. Германия также действовала в данном вопросе в тесной координации с ЕС.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что около половины компаний, которые являются клиентами "Газпром экспорта", открыли рублевые счета, чтобы оплачивать российский газ. Он отметил, что в ближайшие дни станет известен окончательный список компаний, перешедших на оплату газа в рублях. Он добавил, что введение оплаты газа в рублях является вынужденной мерой, которая позволит сохранить экспортную выручку.

