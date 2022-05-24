Греция перешла на новый порядок оплаты российского газа – СМИ

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Все греческие компании перешли на новый порядок оплаты российского газа "Газпрому". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в газовой отрасли.
По его словам, три основных импортера газа – DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas – открыли счета и перешли на оплату в рублях.
Источник рассказал, что срок оплаты за апрельские поставки наступает 25 мая, поэтому средства должны поступить на счет 23 мая.
"Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая", – пояснил он.
Ранее греческая пресса сообщила, что в случае прекращения поставок российского газа власти должны будут отключить электричество из-за нехватки мощностей. Собеседник агентства же сказал, что прекращения поставок не будет.
В свою очередь, обозреватель французской газеты Акрам Белкаид заявил, что в долгосрочной перспективе альтернативы российским поставщикам природного газа в странах Европы не существует. По его словам, у Норвегии, Нидерландов, Алжира и других экспортеров нет возможности обеспечивать повышенный спрос на энергоресурсы в течение длительного времени.
Германия и Италия могут открыть счета в рублях для покупки российского газа
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