Депутат Милонов рассказал об оружии НАТО на Украине

Фото: TACC/Егор Алеев

Депутат Госдумы Виталий Милонов, который добровольно решил принять участие в спецоперации РФ, рассказал, что ВСУ имеют большие запасы оружия, переданные от НАТО. Об это сообщает Пятый канал.

"Если бы Владимир Зеленский продавал большую часть оружия, то, наверное, мы были бы счастливы. Надо понимать, что Зеленский не идиот, если он продаст большую часть оружия, его век будет очень-очень коротким. Я нахожусь здесь, в зоне спецоперации, сейчас мы едем на позиции, и могу сказать, что оружия там полно", – отметил он.

По словам парламентария, российские войска делают все, чтобы уничтожить западное оружие, однако его еще много на украинской территории.

Ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что государствам НАТО следует расширить поставки оружия, систем ПВО и горючего на Украину из-за регулярных ударов со стороны ВС РФ.

Он подчеркнул, что любой конфликт завершается путем дипломатии, однако мирное решение, которое будет приемлемо для Украины, определяется на поле боя. Поэтому, объяснил генсек, Альянс должен расширять поставки Киеву.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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