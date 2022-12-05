Минобороны РФ организовало доставку почты военнослужащим в зоне спецоперации

Министерство обороны организовало доставку посылок и писем российским военнослужащим, задействованным в специальной военной операции на Украине.

"Родственники военнослужащих могут направлять свои письма, а также посылки через ближайшие отделения "Почты России" по адресу: 103400, город Москва-400, номер воинской части", – сообщает газета "Красная звезда".

Отмечается, что адрес воинской части можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва.

Помимо этого, у каждого участника специальной военной операции будет возможность написать письмо домой. Военнослужащих обеспечат почтовыми конвертами и письменными принадлежности.

Ранее сообщалось, что в столице проходит благотворительная акция "Поделись теплом", в рамках которой москвичи старшего поколения могут передать участникам спецоперации письма со словами поддержки и теплые вещи. Сбор продлится до 13 декабря.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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