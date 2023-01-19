Венгрия заблокировала новый транш военной помощи ЕС для Украины – СМИ

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Венгрия заблокировала утверждение Евросоюзом седьмого пакета военной помощи для Украины. Об этом со ссылкой на источник сообщает радиостанция RMF.

По информации издания, речь идет о сумме в размере 500 миллионов евро, которую планировалось выделить из так называемого Европейского фонда мира.

В статье также отмечается, что в понедельник состоится встреча глав МИД ЕС, на которой дипломаты будут оказывать давление на Будапешт. В случае, если Венгрия продолжит блокировать помощь Киеву, в Евросоюзе будут добиваться утверждения транша без ее участия.

"Недопустимо, чтобы небольшое пророссийское государство, имеющее исключение из всех санкций, диктовало позицию всего Евросоюза", – приводятся в публикации слова неназванного европейского дипломата.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский фонд мира увеличат на два миллиарда евро для помощи Украине. По его словам, решимость ЕС поддерживать Киев, в том числе поставками оружия, остается непоколебимой.



ЕС потратил на вооружение для Украины порядка 8 млрд евро

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