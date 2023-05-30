США пока не намерены поставлять Украине ракеты ATACMS – СМИ

США пока не решили, отправлять на Украину ракеты ATACMS или нет. Как заявил президент страны Джо Байден, вопрос поставок оперативно-тактических комплексов пока рассматривается. Об этом сообщает ТАСС.

Киев не раз заявлял, что украинской армии нужны эти ракеты, которые имеют дальность стрельбы около 300 километров. Однако США раньше отвечали отказом. Как писала газета Politico, Вашингтон опасался истощения собственных запасов.

Также в Белом доме не исключали, что Украина будет использовать эти ракеты для ударов вглубь России, что привело бы к эскалации конфликта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.