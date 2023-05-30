Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

США пока не намерены поставлять Украине ракеты ATACMS – СМИ

США пока не намерены поставлять Украине ракеты ATACMS – СМИ

Минобороны РФ показало боевую работу миномета "Василек" в зоне СВО

Владимир Путин поздравил по телефону Реджепа Эрдогана с переизбранием на третий срок

Владимир Путин поздравил по телефону Реджепа Эрдогана с победой в президентских выборах

Новости часа: один человек погиб при обстреле села в Запорожской области со стороны ВСУ

Путин позвонил Эрдогану и поздравил с победой на выборах

Польша закроет границу для грузовиков с российскими и белорусскими номера с 1 июня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 29 мая

Минобороны РФ показало кадры работы артподразделений и расчетов беспилотников "Орлан-30"

Новости часа: Минюст РФ внес Greenpeace в перечень нежелательных НПО

США пока не решили, отправлять на Украину ракеты ATACMS или нет. Как заявил президент страны Джо Байден, вопрос поставок оперативно-тактических комплексов пока рассматривается. Об этом сообщает ТАСС.

Киев не раз заявлял, что украинской армии нужны эти ракеты, которые имеют дальность стрельбы около 300 километров. Однако США раньше отвечали отказом. Как писала газета Politico, Вашингтон опасался истощения собственных запасов.

Также в Белом доме не исключали, что Украина будет использовать эти ракеты для ударов вглубь России, что привело бы к эскалации конфликта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоКристина КурумаИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика