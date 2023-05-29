Польша ввела санкции против 15 россиян

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Власти Польши внесли в национальный санкционный список 15 граждан Российской Федерации, сообщает МВД республики.

"Министром внутренних дел и администрации принято решение о включении 365 граждан Белоруссии в список иностранцев, чье пребывание на территории Польши нежелательно. Этим лицам также будет запрещен въезд в Шенгенскую зону. Их денежные средства и экономические ресурсы заморожены", – передает ТАСС заявление польского МВД.

В ведомстве подчеркнули, что будут заморожены денежные средства и активы 20 организаций и 16 граждан, которые связаны с финансовым сектором России. В документе уточнили, что среди 16 физических лиц 15 являются гражданами России и 1 гражданином Белоруссии.

В польском министерстве внутренних дел объяснили, что это было сделано из-за сохранения в силе приговора, который вынесен в отношении гражданина Белоруссии польского происхождения журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia Андрея Почобута, и отношением властей страны к политическим оппонентам.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 27 мая 2023 года ввел санкции против 51 физлица и 220 юридических лиц, которые имеют отношение к транспортной, коммуникационной и промышленной отраслям России и Белоруссии.

Согласно указу украинского лидера, под санкции подпали "Мобильные телесистемы" (МТС), "Волга-Днепр лизинг", "РЖД логистика", "РЖДстрой", Соликамский опытно-металлургический завод, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и Минский автомобильный завод.

