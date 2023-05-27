Зеленский ввел санкции против 220 предприятий в России и Белоруссии

Фото: president.gov.ua

Украинский лидер Владимир Зеленский ввел санкционные меры против 51 физического лица и 220 юридических лиц, которые имеют отношение к транспортной, коммуникационной и промышленной отраслям РФ и Белоруссии. Документ был опубликован на официальном портале президента Украины.

Уточняется, что под санкции подпали "Мобильные телесистемы" (МТС), "Волга-Днепр лизинг", "РЖД логистика", "РЖДстрой", Соликамский опытно-металлургический завод, Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов и Минский автомобильный завод.

Ранее Зеленский ввел санкции против российских физических и юридических лиц, якобы причастных к деятельности металлургического комбината "Запорожсталь", владельцем которого является бизнесмен Ринат Ахметов. В санкционный список Украины вошли 13 физических и 28 юридических лиц.

До этого президент Украины ввел ограничительные меры в отношении российских партий и Центризбиркома страны. В санкционном списке значились КПРФ, ЛДПР, партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и "Новые люди".

