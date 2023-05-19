США ввели новые санкции против компаний из России, Киргизии и Армении

Фото: depositphotos/tashatuvango

США ввели новые экспортные ограничения против России, сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минторг. В списке свыше 1,2 тысячи позиций, в том числе стройматериалы, краски, бумага, ткани, оборудование и транспорт.

"Дополнительные 1 224 промышленных изделия, добавленные в список, теперь потребуют лицензии на экспорт или реэкспорт и передачу в пределах России и Белоруссии", – говорится в документе.

Экспортный контроль будут проходить инструменты и электроприборы, фотобумага и другие бумажные изделия, краски, ткани, лодки и пассажирский транспорт, оборудование для пищевой промышленности.

Под санкции также подпали компании из России, Киргизии и Армении. Новые ограничительные меры коснулись 71 юридического лица, в том числе Казанского порохового завода, концерна "Аврора", Тульского машиностроительного завода. Также в список попали НПП "Прима", НПО "Ижевские беспилотные системы", "Стрела", компания "Роствертол", ПАО "Пролетарский завод".

Кроме того, в черный список включен входящее в "Роскосмос" предприятие "Информационные спутниковые системы" имени М. Ф. Решетнева".

Ранее Канада ввела санкции против более чем 70 физлиц и компаний из России. Санкции применят против 17 физических и 18 юридических лиц, связанных с российскими компаниями, которые предоставляют военные технологии и наработки ВС России, а также против членов их семей и представителей кремлевской элиты.

Также под санкции подпадут 30 физических и 8 юридических лиц, якобы "причастных к продолжающимся нарушениями Москвой прав человека, в том числе к перемещению и установлению опеки над украинскими детьми в России".

До этого власти Великобритании расширили санкционный список против России, включив в него 86 юридических и физических лиц. На фоне выпуска нового антироссийского списка санкций британский кабмин заявил, что активы РФ, находящиеся стране, будут заморожены до момента, пока Россия не пойдет на соглашение о компенсации Украине нанесенного ущерба.