29 мая, 19:50Транспорт
Польша закроет с 1 июня движение через свою границу грузовиков с номерами РФ и Белоруссии
Фото: 123RF/robson309
Польша с 1 июня закроет движение через свою границу грузовиков с номерами Российской Федерации и Белоруссии. Об этом сообщает министерство внутренних дел и администрации Польши, пишет ТАСС.
"С полуночи 1 июня будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации", – сказано в распоряжении польского правительства.
Ранее польские власти ввели санкции против 365 граждан Белоруссии и 15 граждан Российской Федерации.
В МВД Польши объяснили, что это сделано из-за сохранения в силе приговора, который вынесен в отношении гражданина Белоруссии польского происхождения журналиста международного канала общественного телевидения Польши Polonia Андрея Почобута, и отношением властей страны к политическим оппонентам.
Накануне представитель налоговой палаты польского города Люблин Михал Дерусь заявил, что на выезд из Польши на границе с Украиной и Белоруссией образовались большие очереди грузовиков. Он уточнил, что на выезд из страны на пропускном пункте "Дорохуск" стоят порядка тысячи грузовых автомобилей, что означает примерно 45 часов ожидания.
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