На границе Польши с Украиной и Белоруссией образовалась очередь из тысячи грузовиков

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На выезд из Польши на границе с Украиной и Белоруссией образовались огромные очереди грузовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя налоговой палаты польского города Люблин Михала Деруся.

По его словам, на выезд из страны на пропускном пункте "Дорохуск" стоят около тысячи большегрузов, что означает примерно 45 часов ожидания.

При этом на украинской стороне очереди из грузовиков не наблюдается. Дерусь отметил, что во время последней ночной смены в "Дорохуске" было оформлено 640 грузовиков в обоих направлениях.

Еще около 400 грузовиков ожидают выезда на Украину через погранпереход в Хребенном, а в районе ПП "Корощин" на границе с Белоруссией образовалась очередь из почти 900 грузовиков.

Ранее похожая ситуация сложилась на границе России с Китаем, в районе Забайкальского пункта пропуска. Там образовались километровые очереди из пустых фур, которые не могли попасть в КНР, чтобы забрать товары.

Длина очереди составляла 7–10 километров, а за день дальнобойщики могли проехать всего 90–100 метров.