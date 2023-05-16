Пункт пропуска "Олочи" в Забайкалье на границе с Китаем заработал после 2,5 года перерыва

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В Забайкалье возобновил работу двусторонний автомобильный пункт пропуска (ДАПП) "Олочи" на границе с Китаем, сообщает РИА Новости.

Пункт не работал с ноября 2020 года, то есть уже 2,5 года, из-за пандемии коронавируса. За это время завершились промежуточные ремонтные работы к подъезду к пункту пропуска. Обеспечено движение грузового транспорта.

Отмечается, что пост в основном проводит таможенное оформление экспортируемой в КНР железной руды. Паспортная пропускная способность пункта – 20 грузовиков в обе стороны.

Накануне сообщалось, что на границе РФ с Китаем, в районе Забайкальского пункта пропуска, образовались километровые очереди из пустых фур, которые не могут попасть в КНР, чтобы забрать товары. Длина очереди составляет 7–10 километров.

Похожая ситуация на Забайкальском пункте пропуска произошла в январе прошлого года, когда на границе с Китаем ожидали своей очереди на въезд более двух тысяч российских грузовиков. Тогда проблема с затором была связана с правилами работы на границе, которые установил Пекин из-за коронавируса.



Очередь из грузовиков на границе с Китаем достигла 10 километров