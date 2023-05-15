На границе России с Китаем образовалась очередь из фур в 10 км – СМИ

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На границе РФ с Китаем, в районе Забайкальского пункта пропуска, образовались километровые очереди из пустых фур, которые не могут попасть в КНР, чтобы забрать товары. Длина очереди составляет 7–10 километров, сообщает газета "Известия".

По данным издания, что на месте сложилась довольно накаленная атмосфера. Некоторые водители даже нападают друг на друга из-за высокого напряжения. Отмечается, что за день дальнобойщики проезжают всего 90–100 метров.

По словам одного из водителей, движение в живой очереди крайне медленное – порядка 10 машин в день, тогда как потребности в пропускной способности приграничного пункта составляют около 300 машин в день, подсчитали дальнобойщики.

В очереди можно провести несколько недель, поделились другие водители, поскольку на пропускном пункте не работают электронная очередь и моментальное оформление деклараций.

Дело доходит до того, что некоторые дальнобойщики решаются заплатить за проезд границы вне очереди до 350 тысяч рублей.

Похожая ситуация на Забайкальском пункте пропуска произошла в январе прошлого года, когда на границе с Китаем ожидали своей очереди на въезд более двух тысяч российских грузовиков.

Тогда проблема с затором была связана с правилами работы на границе, которые установил Пекин из-за коронавируса.