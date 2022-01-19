Более 2 тысяч российских фур ожидают очереди на въезд в Китай – СМИ

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Более двух тысяч российских грузовиков ожидают очереди на въезд в КНР через пропускной пост "Маньчжурия – Забайкальск".
Об этом в среду, 19 января, со ссылкой на представителей логистических компаний и грузоперевозчиков сообщает газета "Известия". Отмечается, что физически у границы находятся порядка 600 фур, остальные машины – числятся в электронной очереди.
По мнению участников рынка, проблема с затором связана с новыми правилами работы на границе, которые установил Пекин из-за коронавируса.
В Минтрансе, в свою очередь, подтвердили изданию, что в списке на проезд порядка 2,5 тысячи автопоездов и 400 тягачей. В ведомстве подчеркнули, что министерство и Росгранстрой совместно с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков предпринимают шаги для урегулирования ситуации, в том числе ведут взаимодействие с китайской стороной через каналы МИД России.
"Не все грузоперевозчики соблюдают установленный порядок и пересекают границу согласно очередности. Физически на подъезде к пункту пропуска "Забайкальск" и в пгт Забайкальск в настоящее время наблюдается скопление транспорта в объеме около 500 грузовиков", – сообщили в Минтрансе РФ.
В конце ноября на границе Белоруссии и Польши на 25 километров растянулась колонна из грузовиков. Фуры не могли проехать из-за проблем с мигрантами, которые пытались прорваться на территорию Евросоюза.
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