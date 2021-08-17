Россиянам рассказали, как локдауны в Китае влияют на доставку товаров

С приходом штамма "Дельта" Китай снова закрывает границы и вводит локдауны. Стала сложнее доставка грузов из Китая через Россию в Европу.

На границах очереди из фур, нервы водителей на пределе. Заторы и на железной дороге, и в портах. Все осложняет и всемирный дефицит контейнеров.



Эксперты считают, что локальные локдауны в Китае не блокируют мировую торговлю, а лишь затруднят перевозку товаров до преодоления ситуации с коронавирусом.

Альтернативой китайским поставкам специалисты называют поставки товаров из Европы, где порты и логистические центры работают в штатном режиме. Правда, замена китайских товаров на более дорогие европейские также скажется на конечной цене. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.