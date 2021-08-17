Генпрокуратура Узбекистана удалила сообщение о пересекших границу афганских самолетах

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Фото: depositphotos/viperagp
Генеральная прокуратура Узбекистана удалила сообщение о военных самолетах и вертолетах Афганистана, которые якобы пересекли границу 14 и 15 августа. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Узбекистан.
"Генпрокуратура отказалась от своих слов о последних событиях на узбекско-афганской границе. Ведомство удалило из своего официального телеграм-канала сообщение об афганских самолетах и вертолетах, пересекших границу в субботу и воскресенье", – говорится в сообщении.
Накануне Генпрокуратура Узбекистана сообщала, что границу пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета, принадлежащих Афганистану, на борту которых находилось 585 военных с оружием.
Сейчас эту информацию ведомство называет "не до конца уточненной".
Ранее в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана заявили, что около 160 афганских гражданских лиц и военнослужащих правительственных сил Афганистана накануне незаконно проникли на территорию республики через пограничную реку Амударья. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный выезд за границу или незаконный въезд в Республику Узбекистан по предварительному сговору группой лиц".
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