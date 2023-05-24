Неизвестный погиб после попытки незаконно пересечь пункт пропуска в Ростовской области

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Человек с неустановленной личностью скончался на границе Ростовской области и ДНР после попытки незаконно пересечь пункт пропуска "Весело-Вознесенка". Об этом информирует ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Там подтвердили факт подрыва человека в районе пропускного пункта.

"Он в неположенном месте переходил, был зафиксирован средствами контроля на границе. Пограничники попытались его задержать. СК сейчас разбирается", – говорится в сообщении.

В местных СМИ распространилась информация, что неизвестный мужчина перелез через забор на территории АПП "Весело-Вознесенка". После он пытался скрыться в лесополосе, которая находится недалеко от участка. Впоследствии его обнаружили пограничники и приступили к преследованию.

Ранее сообщалось, что столичный суд приговорил экс-военнослужащего Французского иностранного легиона Максима Дмитриенко к четырем годам лишения свободы. Его обвинили в попытке отправиться на Украину и воевать против российской стороны.

Дмитриенко признали виновным в попытке вступления в вооруженном формировании на территории другого государства в целях, противоречащих интересам РФ.