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Минюст РФ внес Greenpeace в перечень нежелательных НПО, сообщается на сайте ведомства.

"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций <...> включена международная неправительственная некоммерческая организация Greenpeace International (Stichting Greenpeace Council) ("Гринпис Интернешнл", "Фонд Гринпис Совет", "ГРИНПИС")", – указано в уведомлении.

Как уточнили в сообщении, правовой основой для включения организации в перечень нежелательных НПО стали части 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Ранее российское подразделение Greenpeace заявило о закрытии после признания Greenpeace International нежелательной организацией в РФ. В организации отметили несогласие с решением Генеральной прокуратуры РФ.

До этого Генпрокуратура РФ заявила о попытках Greenpeace вмешаться во внутренние дела РФ, стремясь подорвать экономические основы российского государства.