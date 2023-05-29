Двух украинских боевиков задержали в Крыму

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Два участника признанной в РФ террористической и запрещенной организации Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана задержаны в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ.

"Сотрудники пограничного управления задержали двух жителей Раздольненского района, подозреваемых в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана", – указано в сообщении ведомства.

Уточняется, что мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы, на них завели уголовное дело по факту участия в незаконном вооруженном формировании. Суд принял решение заключить их под стражу.

В ФСБ установили, что задержанными являются братья 1999 и 2000 годов рождения. Они добровольно вступили в ряды батальона на территории Украины и принимали активное участие в противоправных акциях в приграничных тогда с Крымом районах.

ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.

Ранее Генпрокуратура РФ заявила, что главными целями батальона являются нарушение территориальной целостности России и захват Крым.

В апреле этого года сообщалось о задержании двух участников организации. Как уточнили в ФСБ, в обязанности задержанных входила проверка автомобилей и охрана объектов.