ФСБ задержала двух участников террористического батальона в Крыму

Фото: 123RF/grigorenko

В Крыму задержали двух участников признанной в РФ террористической и запрещенной организации Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

Отмечается, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать двух граждан Украины 1996 и 1999 годов рождения.

В спецслужбе добавили, что они присоединились к террористической организации в 2017 году. В обязанности задержанных входила проверка автомобилей и охрана объектов.

Мужчины могли добровольно покинуть батальон, направив заявление в правоохранительные органы, но не сделали этого, отметили в ФСБ.

Там добавили, что было заведено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ "Участие в незаконном вооруженном формировании". Задержанным может грозить до 15 лет лишения свободы.

В прошлом году Верховный суд РФ признал Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана террористическим. В Генпрокуратуре РФ отметили, что организация была сформирована еще в 2015 году на Украине для продовольственной, водной и других блокад Крыма.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!