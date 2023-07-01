В Запорожской области заявили, что контрнаступление ВСУ складывается неудачно

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области на сегодняшний день складывается достаточно неудачно, заявил РИА Новости первый заместитель врио губернатора региона Сергей Толмачев.

"На сегодня контрнаступление, которое они активно разрекламировали, складывается для них достаточно неудачно, поэтому им требуются любые провокации, которые хоть как-то смогут изменить ситуацию в их пользу", – сказал Толмачев.

Он считает, что именно с этим могут быть связаны участившиеся в последнее время заявления провокационного характера со стороны киевской власти в отношении Запорожской АЭС.

"Киевский режим будет идти на провокации, там совершенно неадекватные и психически больные люди, которые давно прошли по пути деградации личности… Нам же следует предпринять усилия на всех направлениях, чтобы не позволить им ничего сделать", – добавил Толмачев.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике. Также за минувшие сутки ВСУ потеряли 75 военных, три автомобиля и гаубицу Д-30.

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