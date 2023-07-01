Российские военные отразили 15 атак ВСУ на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Южной группировки войск за последние сутки успешно отразили 15 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В течение прошедших суток ВСУ продолжали безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. На донецком направлении… успешно отражено 15 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Артемовск, Первомайское, Ласточкино, Водяное и Веселое Донецкой Народной Республики", – уточнил Конашенков.

Он также отметил, в ходе боевых действий потери украинской армии составили свыше 265 украинских военных, один танк, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, две гаубицы "Мста-Б", а также одно орудие Д-20.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике. Также за минувшие сутки ВСУ потеряли 75 военных, три автомобиля и гаубицу Д-30.

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