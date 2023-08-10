Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05:03

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении двух летевших в направлении Москвы беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил, что этой ночью силами ПВО были сбиты два ударных беспилотника, направлявшихся в сторону города. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

"Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города", – сообщил он.

Градоначальник уточнил, что один из них был сбит в Калужской области, а другой – в районе ЦКАД.

В ночь на 9 августа, Собянин также сообщал об уничтожении двух боевых беспилотников, пытавшихся пролететь в город. Мэр Москвы заявил, что один из них был сбит в районе Домодедово, а второй в районе Минского шоссе.

Минобороны РФ сообщило о новой попытке киевского режима атаковать столицу

Читайте также

мэр Москвы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика