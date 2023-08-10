05:03Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении двух летевших в направлении Москвы беспилотников
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Сергей Собянин сообщил, что этой ночью силами ПВО были сбиты два ударных беспилотника, направлявшихся в сторону города. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.
"Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города", – сообщил он.
Градоначальник уточнил, что один из них был сбит в Калужской области, а другой – в районе ЦКАД.
В ночь на 9 августа, Собянин также сообщал об уничтожении двух боевых беспилотников, пытавшихся пролететь в город. Мэр Москвы заявил, что один из них был сбит в районе Домодедово, а второй в районе Минского шоссе.
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