Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения ВС России отбили четыре атаки украинской армии на краснолиманском направлении. Всего было уничтожено около 70 боевиков ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Центр" Александра Савчука.

По его словам, также были уничтожены боевая машина пехоты и бронированная машина. Кроме того, огнем самоходной гаубичной батареи было поражено орудие Д-30, а средства ПВО сбили беспилотник типа Mugin-3 противника.

В районах Серебрянского лесничества и Червоной Дибровы штурмовая и армейская авиация РФ нанесла ракетные удары по скоплению живой силы и огневых средств украинских войск.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские Вооруженные силы в ночь на 15 августа осуществили удар по ключевым предприятиям военной промышленности Украины.

До этого сообщалось, что войска РФ совместно с УФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа пресекли попытку проникновения украинской ДРГ на территорию страны.

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