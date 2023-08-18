В Херсонской области запретили использование любых БПЛА

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В Херсонской области ввели запрет на использование любых беспилотников. Действовать он будет до особого распоряжения, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, ограничение ввели с целью усилить охрану общественного порядка и обеспечить общественную безопасность.

Ранее сообщалось, что решение по введению исключений на запрет применения гражданских беспилотников в регионах РФ для экспериментов по их эксплуатации могут принять в августе-сентябре этого года.

До этого столичная компания "Аэромакс" представила на выставке "Иннопром" первый отечественный водородный БПЛА. Беспилотник SH-750 экологически безопасен. Его испытания планируется завершить в следующем году, отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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