Решение по исключениям на запрет использования БПЛА в РФ могут принять в августе–сентябре

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Решение по введению исключений на запрет применения гражданских беспилотников в регионах РФ для экспериментов по их эксплуатации могут принять в августе-сентябре этого года. На данный момент его согласовывают, сообщает ТАСС со ссылкой на директора департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития Владимира Волошина.

"Это совместная работа Минтранса и Росавиации. Сейчас этот вопрос в работе. Сформированы предложения, которые уже прошли ряд согласований", – уточнил он.

До этого столичная компания "Аэромакс" представила на выставке "Иннопром" первый отечественный водородный БПЛА. Беспилотник SH-750 экологически безопасен. Его испытания планируется завершить в следующем году, отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский перечислил характеристики новинки и рассказал, что представленный вертолет можно будет использовать в регионах со сложными климатическими условиями.

Ранее на полях "Иннопрома" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что до конца 2028 года "Уральский завод гражданской авиации" и белорусский "558-й Авиационный ремонтный завод" планируют вместе разработать и выпустить пассажирский самолет на 19 мест. Он станет заменой чешскому легкому самолету L-410.



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