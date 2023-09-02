Артиллеристы РФ поразили украинский пункт управления беспилотниками в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили украинский пункт управления беспилотной авиацией на южнодонецком направлении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.

Кроме того, на этом же направлении российские войска поразили опорный пункт со станцией спутниковой связи и пункт управления подразделений территориальной обороны ВСУ.

Чехов добавил, что подразделения РФ также нанесли поражение противнику с целью недопущения его наступательных действий, а авиация ударила по местам скопления живой силы украинской армии около Старомайорского, Урожайного, Новомихайловки и Владимировки в ДНР.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что морская авиация Черноморского флота сорвала попытку Вооруженных сил Украины высадиться на побережье Крыма.

До этого российские военнослужащие уничтожили две штурмовые группы ВСУ при попытке прорыва рубежа обороны на окраине села Вербового Запорожской области.

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР