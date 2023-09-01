01 сентября, 15:23Политика
Морская авиация ЧФ сорвала попытку ВСУ высадиться на побережье Крыма – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Морская авиация Черноморского флота сорвала попытку Вооруженных сил Украины высадиться на побережье Крыма, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что ЧФ установил постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. Это позволило 29–30 августа сорвать попытку высадки отряда Сил специальных операций ВСУ для совершения террористических акций.
Самолеты морской авиации уничтожили 4 военных катера и до 50 украинских военнослужащих.
В ночь на 30 августа самолет морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожил четыре быстроходных военных катера ВСУ. Уточняется, что в катерах находились десантные группы военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.
Минобороны России заявило об уничтожении ракеты у побережья Крыма
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