Морская авиация ЧФ сорвала попытку ВСУ высадиться на побережье Крыма – МО РФ

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Морская авиация Черноморского флота сорвала попытку Вооруженных сил Украины высадиться на побережье Крыма, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве рассказали, что ЧФ установил постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря. Это позволило 29–30 августа сорвать попытку высадки отряда Сил специальных операций ВСУ для совершения террористических акций.

Самолеты морской авиации уничтожили 4 военных катера и до 50 украинских военнослужащих.

В ночь на 30 августа самолет морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожил четыре быстроходных военных катера ВСУ. Уточняется, что в катерах находились десантные группы военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек.

Минобороны России заявило об уничтожении ракеты у побережья Крыма