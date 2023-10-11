Следствие просит столичный суд арестовать иностранца за шпионаж

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Следователи попросили Лефортовский суд столицы арестовать иностранца за шпионаж. Об этом пишет РИА Новости.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиллозода Ш.", – уточнили в суде.

Детали дела и личность иностранного гражданина не раскрываются. По обвинению в шпионаже могут назначить до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ России арестовали жителя Приморского края, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины.

Как сообщили в ведомстве, злоумышленник собирал и отправлял данные о военной инфраструктуре региона по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. Однако, по словам самого мужчины, он осознавал, что таким образом адресат может навредить безопасности России, включая осуществление нападения на РФ.



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