Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Эвана Гершковича

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Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже корреспондента газеты The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича, сообщает ТАСС.

Суд не удовлетворил апелляцию защиты Гершковича на решение продлить ему срок содержания под стражей.

В конце марта сотрудники ФСБ задержали Гершковича по подозрению в ведении шпионской деятельности на территории России. Согласно материалам следствия, он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ.

Затем его поместили под стражу. Тогда Гершкович сказал, что не считает свою деятельность противозаконной, однако за действия, квалифицируемые следствием как шпионаж, ему может грозить лишение свободы на срок до 20 лет. В конце мая Лефортовский суд Москвы продлил его арест до 30 августа.

В августе Лефортовский суд столицы продлил на три месяца его арест, таким образом, он должен оставаться под стражей до 30 ноября. Адвокаты журналиста обжаловали продление ему ареста.

Посол Соединенных Штатов в Москве Линн Трейси посетила в СИЗО "Лефортово" Гершковича 15 сентября.

Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста The Wall Street Journal