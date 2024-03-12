12 марта, 15:45Происшествия
СБУ задержала военного за попытку отравить командиров ВСУ
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала украинского военного, который планировал отравить командиров одного из подразделений ВСУ на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.
"По версии спецслужбы, мужчина "планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса", которым пользовался командный состав ВСУ", – сказано в сообщении.
При этом в СБУ уточнили, что мужчина передавал России информацию о местонахождении украинской армии и сведения о перемещениях подразделений ВСУ на передовой.
На данный момент военнослужащему предъявили обвинение по статье "Государственное предательство, совершенное в условиях военного положения", по которой ему грозит пожизненное наказание.
Ранее ФСБ объявила в международный розыск украинского хакера Романа Орленко, которого заочно обвинили в использовании шпионских программ для сбора сведений о российских объектах. В ведомстве при этом уточнили, что Орленко прячется от следственных органов за границей.
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