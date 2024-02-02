ФСБ объявила в розыск украинского хакера за сбор данных об инфраструктуре РФ

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ФСБ объявила в международный розыск украинского хакера Романа Орленко, которого заочно обвинили в использовании шпионских программ для сбора сведений о российских объектах. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По части 1 статьи 273 УК РФ ("Создание, распространение или использование компьютерных программ, предназначенных для уничтожения компьютерной информации") обвиняемому может грозить до 4 лет лишения свободы, а также штраф на сумму до 200 тысяч рублей.

В ведомстве при этом уточнили, что Орленко прячется от следственных органов за границей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Тюменской области за госизмену. Как рассказали в ведомстве, он переводил деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Госизмена". В ФСБ добавили, что за подобное преступление человека могут арестовать на пожизненный срок.



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