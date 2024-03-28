В Туве девятилетняя девочка предложила незнакомке совершить теракт

Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Тыва"

Школьница из города Чадана в Туве предложила в мессенджере незнакомой женщине совершить теракт. Об этом сообщило МВД по республике в соцсети "ВКонтакте".

В материале указано, что девочку вместе с родителями доставили в полицию, где школьница призналась, что от скуки писала незнакомому человеку сообщение с предложением за деньги совершить теракт. На это ей прислали ответ с угрозой доложить об этих действиях в правоохранительные органы. Девочка испугалась, извинилась и попросила собеседницу не делать этого, рассказали в ведомстве.

Полиция установила, что ребенок растет в полной и благополучной семье, на профилактическом учете ПДН не состоит. Против матери школьницы правоохранители составили административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ ("Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних"). В МВД добавили, что девочку поставят на профилактический учет.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк предупредила, что провокаторы через соцсети могут склонять детей и подростков к террористической деятельности. Чтобы этого избежать, в полиции рекомендовали родителям заранее рассказать детям о возможных рисках, которые несет за собой интернет. Также важно научить ребенка не отвечать на сомнительные и подозрительные сообщения и предложения в Сети.